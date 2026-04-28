Orban chciał zrezygnować. Dymisji nie przyjęto

Podczas wtorkowego spotkania Fideszu Viktor Orban zaproponował, że zrezygnuje z kierowania partią. Zarząd ugrupowania nie przyjął dymisji. Nie zapadły także żadne inne decyzje personalne. Informację przekazał poseł Fideszu Erik Banki.

Z kolei europoseł Tamas Deutsch ujawnił, że rozmowy były "bardzo ożywione" i będą kontynuowane podczas kongresu partii 13 czerwca. Wówczas ma się rozstrzygnąć przyszłość Fideszu. Do tego czasu w ugrupowaniu mają odbywać się konsultacje na szczeblu lokalnym – podkreślił węgierski portal telex.hu.

Orban zrzekł się mandatu poselskiego

Kilka dni temu ustępujący z urzędu premiera Węgier Viktor Orban ogłosił, że nie będzie zasiadał w parlamencie w nowej kadencji. Polityk zaznaczył, że skoncentruje się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

– Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować – przekazał Orban w nagraniu, które opublikował w sobotę na Facebooku.

Tisza wygrała wybory na Węgrzech

Niedawno poznaliśmy datę zaprzysiężenia lidera partii Tisza Petera Magyara na premiera Węgier. "9 maja po południu, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia premiera, na placu Kossutha w Budapeszcie, obok parlamentu, odbędzie się uroczystość z okazji zmian politycznych" – poinformował polityk w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu" – zwrócił się do obywateli Magyar.

Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia. W 199-osobowym, jednoizbowym parlamencie Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52, a Mi Hazank – 6. Taki wynik gwarantuje Tiszy większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16-letnich rządów Viktora Orbana.

