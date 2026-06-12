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  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Mundialowe nuty

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Bohdan Łazuka śpiewa "Tajemnica Mundialu"
Bohdan Łazuka śpiewa "Tajemnica Mundialu" Źródło: YouTube / Reprezentacja Polski [Poland National Team]
Rozpoczęte wczoraj za Atlantykiem finały kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej wydobyły z zakamarków mojej pamięci również dźwięki. Bowiem reprezentacji Polski konkurującej na mundialach wielokroć towarzyszyły piosenki.

W roku 1974, podczas ceremonii inauguracyjnej tak szczęśliwego dla nas czempionatu w Republice Federalnej Niemiec, z gigantycznej piłki na stadionie w Monachium wyłoniła się Maryla Rodowicz, po czym brawurowo wykonała, akompaniując sobie na 

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