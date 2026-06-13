Orban przerywa milczenie po utracie władzy. Wskazał powody przegranych wyborów

Viktor Orban wystąpił w sobotę na kongresie Fideszu.

Orban bierze odpowiedzialność za porażkę

Wziął odpowiedzialność za porażkę i bronił szefa kampanii partii, Balazsa Orbana, a także dyrektora partii odpowiedzialnego za mobilizację, Gabora Kubatova oraz dyrektorów regionalnych i przegranych kandydatów w okręgach wyborczych, zwłaszcza tych z Budapesztu.

– To ja jestem odpowiedzialny za błędy strategiczne, a nie oni – podkreślił.

10 powodów, przez które Fidesz utracił władzę

Viktor Orban wymienił 10 powodów, które jego zdaniem doprowadziły do porażki Fideszu:

"Nasze przesłanie wyborcze nie zadziałało, a przesłanie przeciwnika okazało się o wiele bardziej atrakcyjne". "Wierzyliśmy w nasze zwycięstwo, nie zauważyliśmy w porę przewagi przeciwnika, dlatego nie wdrożyliśmy żadnej strategii ani taktyki kampanii, nasza strategia wyborcza przez cały czas była wadliwa". "Błędnie założyliśmy, że frekwencja nie przekroczy poprzednich szczytów, dlatego nasze badania i systemy przewidywania wyników zawiodły". "Błędnie zakładaliśmy, że nasz osobisty system mobilizacji od drzwi do drzwi jest lepszy od systemu wroga. Innowacje mobilizacyjne wroga okazały się skuteczne i pokonali nas na ringu". "Nie zareagowaliśmy na kampanie nienawiści skierowane przeciwko nam. Nie zareagowaliśmy stanowczo na oskarżenia o korupcję. Nie udało nam się zneutralizować oszczerstw". "Ponieśliśmy katastrofalną porażkę w przestrzeni cyfrowej, byliśmy w niekorzystnej sytuacji zarówno pod względem technologii, jak i tworzenia treści. Wśród użytkowników TikToka Tisza uzyskała 70 proc., a wśród użytkowników Facebooka 66 proc.. Tym samym przegraliśmy walkę o uwagę młodych ludzi. Wybory zostały przegrane przez brutalną porażkę wśród młodych ludzi. Uważam to również za osobistą porażkę i rozumiem, że zarówno moja osoba, jak i mój program zostały brutalnie odrzucone przez młodych ludzi". "Algorytmy sterowane z zagranicy faworyzowały wszystko, co służyło zmianie rządu, w zadziwiającym stopniu, aż do granic absurdu". "Nasze wiadomości o niebezpieczeństwie wojny zagrażającej Węgrom zostały skutecznie zneutralizowane przez naszego przeciwnika. Udało im się nawet zasiać wątpliwości co do powagi sytuacji wśród naszych własnych zwolenników". "Wojna i sankcje Brukseli zablokowały wzrost gospodarczy w całej Europie". Według Viktora Orbana rząd nie wdrożył polityki gospodarczej, która byłaby skuteczna pomimo kryzysu w Europie i skutkowałaby odczuwalnym dla obywateli wzrostem gospodarczym. "Nie znalazłem tej drogi, mój rząd nie mógł stworzyć tej strategii. (…) Dlatego Fidesz i KDNP powinny były wygrać wybory w nastrojach społecznych niezadowolonych z gospodarki”. "Nie zobowiązaliśmy się, ja też nie zobowiązałem się do podejmowania zobowiązań ekonomicznych i społecznych, o których wiedziałem, że są nie do spełnienia. Nasz przeciwnik nie zastosował takiej zasady".

Następnie stwierdził, że Fidesz w obecnej formie nie nadaje się do dalszego pozostawania w opozycji, a zatem konieczna będzie odnowa organizacyjna.

– Musimy służyć krajowi inaczej, zarówno w rządzie, jak i w opozycji. (...) W opozycji musimy być głosem ludu – dodał.

Orban stawia nowe zadania przed partią

Przedstawił również zadanie Fideszu. Jego zdaniem partia musi zapobiegać błędnym decyzjom rządu i organizować opór "przeciwko brutalnym nadużyciom władzy". Ponadto musi zapewnić wspólnotę polityczną tym, którzy wierzą w politykę krajową, a także stanąć w obronie tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani.

– Trzeba być przygotowanym na wypadek, gdyby rząd zawiódł, a ludzie mieliby go dość – podkreślił.

Viktor Orban ocenił, że głównym przesłaniem wyników wyborów była zmiana pokoleniowa, dlatego też była wysoka frekwencja w wyborach.

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