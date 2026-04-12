Orban mobilizuje wyborców. "Decyzja, której jutro nie da się cofnąć"

W niedzielę Węgrzy wybierają nowy parlament. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 6:00 rano. Głosowanie potrwa do godz. 19:00. Pierwsze wstępne wyniki wyborów powinniśmy poznać o godz. 20:00.

Z lokali wyborczych spływają kolejne dane dotyczące frekwencji. Do godz. 17:00 zagłosować zdążyło już 74,23 proc. uprawnionych wyborców. To najwyższy wynik w historii kraju. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

"Mogą zależeć od jednego głosu". Apel Orbana

– Pokój i bezpieczeństwo Węgier mogą dziś zależeć od jednego głosu. To decyzja, której jutro nie da się cofnąć. Dziś musimy bronić Węgier! Dziś żaden patriota nie może zostać w domu! – zaapelował premier Węgier i lider partii Fidesz Viktor Orban w krótkim nagraniu, które zamieścił w mediach społecznościowych. "Tylko Fidesz! W górę, ku zwycięstwu!" – wezwał.

Stawką wyborów jest potencjalny koniec 16-letniej władzy Orbana. Głównym rywalem Fideszu jest partia Tisza, której szefem jest Peter Magyar. "Cała społeczność partii Tisza, wraz z milionami Węgrów, którzy nas popierają, oczekuje zamknięcia lokali wyborczych tego wieczoru z optymizmem, pewnością siebie i spokojem. Dane o frekwencji w ciągu dnia jasno pokazują to, co wiedzieliśmy od dawna. Dzisiaj jest historyczny moment, który zapisze się w węgierskich podręcznikach historii" – napisał na swoich mediach społecznościowych lider węgierskiej opozycji.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Węgrzy wybierają 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 – z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy wyborca ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos – wyłącznie na listę ogólnokrajową.

