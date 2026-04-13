Magyar podał warunki przywrócenia dobrych stosunków z Ukrainą

Magyar oświadczył na konferencji prasowej w poniedziałek (13 kwietnia), że Ukraina musi przejść przez cały proces negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapowiedział także referendum na Węgrzech w tej sprawie.

– Niemożliwe jest, aby kraj, który jest w stanie wojny, został przyjęty do UE. Takich kwestii nie można rozważać bez omówienia wszystkich rozdziałów negocjacyjnych – powiedział.

Dodał, że jeśli Ukraina przystąpi do Unii, to na Węgrzech zostanie przeprowadzone referendum. Wyraził jednocześnie przekonanie, że nie dojdzie do tego w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Członkostwo Ukrainy w UE. Magyar nie chce przyspieszonej akcesji, pożyczka dla Kijowa bez udziału Węgier

Lider Tiszy przekazał, że w przeciwieństwie do premiera Viktora Orbana nie będzie blokował unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro, zastrzegając, że Węgry nie będą uczestnikiem tego mechanizm z powodu "bardzo trudnej sytuacji finansowej".

W grudniu ubr. w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Ma ona zostać sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły – oprócz Węgier – Czechy i Słowacja.

Magyar oświadczył, że jego rząd będzie starał się utrzymywać dobre relacje z każdym sąsiadem Węgier, w tym z Ukrainą, pod warunkiem rozwiązania kwestii mniejszości narodowych.

– Na Zakarpaciu znajdują się historyczne miasta, a na Ukrainie nadal mieszka ok. 100 tys. Węgrów. Dlatego w naszym interesie leży utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami i rozwiązywanie wszelkich sporów. Dotyczy to Ukrainy, Słowacji, Serbii, a także Austrii – tłumaczył.

Ocenił, że po rządach Orbana pozostanie wiele nierozwiązanych kwestii, ponieważ – zdaniem Magyara – Fidesz wykorzystywał te problemy do celów politycznych.

O co chodzi w sporze o Zakarpacie?

Spór między Węgrami a Ukrainą o Zakarpacie (obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy) dotyczy głównie statusu mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten region oraz polityki językowej Ukrainy. Mniejszość węgierska liczy ok. 120–150 tys. osób (ok. 12 proc. ludności regionu), głównie w rejonach przygranicznych.

Zakarpacie było przez wieki częścią Królestwa Węgier, a po I wojnie światowej trafiło do Czechosłowacji, potem na krótko znowu do Węgier (1939–1944), a po II wojnie światowej – do Związku Radzieckiego (jako część Ukraińskiej SRR). Po 1991 r. weszło w skład niepodległej Ukrainy.

Węgry pod rządami Orbana wykorzystywały spór o Zakarpacie jako kartę przetargową w NATO i UE, blokując zbliżenie Ukrainy do tych struktur. Jednocześnie Budapeszt utrzymuje, że nie ma roszczeń terytorialnych wobec Zakarpacia.

