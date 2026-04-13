Czystki na Węgrzech? Magyar ma już pierwszą listę urzędników do zwolnienia

W niedzielę (12 kwietnia) po wygranych przez Tiszę wyborach parlamentarnych, jej lider Peter Magyar wezwał premiera Węgier Viktora Orbana, aby powstrzymał się od podejmowania jakichkolwiek istotnych decyzji do czasu sformowana nowego rządu, co ma nastąpić w maju.

Magyar, przemawiając do tłumów zgromadzonych w Budapeszcie wymienił tych, którzy – jego zdaniem – powinni złożyć rezygnację przed objęciem przez niego teki premiera.

Prezydent Węgier straci stanowisko po wyborach. Kto jeszcze?

Dzięki większości dwóch trzecich głosów Tiszy w Zgromadzeniu Narodowym partia będzie mogła opracować nową konstytucję i – jeśli zechce – odwołać urzędników, łącznie z prezydentem, co już się dzieje.

Tamas Sulyok został wybrany prezydentem Węgier głosami koalicji Fidesz-KDNP w marcu 2024 r. po tym, jak Katalin Novak ustąpiła ze stanowiska w związku ze skandalem wokół ułaskawienia wicedyrektora placówki opiekuńczej, który został skazany na karę pozbawienia wolności za tuszowanie przestępstw pedofilskich popełnionych przez swojego przełożonego.

Magyar wzywa "marionetki Orbana" do dymisji

Przemawiając w czasie zwycięskiego wiecu, Magyar wezwał "każdą marionetkę powołaną przez rząd Orbana w ciągu ostatnich 16 lat" do dymisji. Wymienił w tym kontekście m.in. prokuratora generalnego, szefów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Urzędu Kontroli Państwowej.

– Muszą odejść, zamiast czekać na usunięcie, bo i tak odejdą – zapowiedział lider Tiszy. Podkreślił, że "system, który przejął kontrolę nad naszym krajem i naszymi niezależnymi instytucjami, dobiegł końca".

Partia Magyara będzie miała 138 mandatów w 199-osobowym, jednoizbowym parlamencie. Koalicja Fidesz-KDNP uzyskała natomiast 55 miejsc. Orban przyznał się do porażki i pogratulował zwycięstwa szefowi Tiszy.

Czytaj też:

Orban przegrywa wybory. Jest pierwszy komentarz Kremla