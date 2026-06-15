Media społecznościowe zostaną zakazane w Wielkiej Brytanii dla osób poniżej 16 roku życia

– Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są mniej szczęśliwe. Ułatwiają prześladowcom nękanie i wykorzystywanie młodych ludzi, a nawet mogą szkodzić ich zdrowiu psychicznemu – powiedział premier.

Rząd brytyjski planuje zakazać korzystania ze wszystkich głównych platform społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Dodatkowe ograniczenia mają objąć również aplikacje do gier.

– Nie podejmuję tej decyzji lekko i nie będę udawał, że media społecznościowe nie przyniosły młodym ludziom żadnych korzyści, bo byłoby to nieprawdą. Jednak rządzenie zawsze polega na dokonywaniu wyborów, a dla mnie jasne jest, że całkowity zakaz jest właściwym wyborem – dodał

Jak podkreślił, zakaz ma dać rodzicom pewność, że "Wielka Brytania będzie lepszym miejscem dla ich dzieci i że otrzymają one uczciwą szansę na przyszłość".

Czy dzieci będą obchodzić prawo? Starmer zabrał głos

Starmer odniósł się także do argumentów, że wielu nastolatków będzie obchodzić zakaz, podobnie jak dzieje się to w Australii. Jego zdaniem to, że ktoś łamie prawo, nie jest to powodem, by rezygnować z regulacji. – Nie mówimy przecież: »Skoro jakiś nastolatek zdołał zdobyć alkohol, to nie ma sensu zakazywać jego sprzedaży dzieciom«. Tak nie postępujemy, prawda? – tłumaczył.

Premier dodał, że prawo jest nie tylko zbiorem reguł, ale także wyrazem wartości wyznawanych przez wspólnotę. Jak zapewnił, zakaz sprawi, że dzieci będą bezpieczniejsze i szczęśliwsze. – Zyskają więcej czasu, większe poczucie bezpieczeństwa, pełną swobodę dorastania i więcej możliwości rozwoju – dodał.

Przepisy mają zostać przyjęte do końca roku, tak aby zakaz mógł wejść w życie już wiosną przyszłego roku. – Nie jestem gotów iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa i szczęścia naszych dzieci. Dlatego ten zakaz musi zostać wprowadzony. Tak, to trudne – trudne pod względem legislacyjnym, regulacyjnym i egzekucyjnym. Dlatego wysłuchaliśmy wielu różnych opinii. Rozmawialiśmy z ludźmi, dokładnie przeanalizowaliśmy dowody i wyciągnęliśmy wnioski z doświadczeń krajów takich jak Australia, które podejmują podobne działania – wskazał Starmer.

Brytyjski rząd poinformował w niedzielę, że dziewięciu na dziesięciu rodziców popiera ustanowienie minimalnego wieku 16 lat dla korzystania z mediów społecznościowych. Wynika to z odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji społecznych poświęconych dorastaniu dzieci w świecie online.

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