O Churchillu i żabie

Jedną z ostatnich instytucji, które podejrzewałbym o galopujący progresizm, jest Bank of England.
Jednak wiele przemawia za tym, że szacowny strażnik brytyjskiego funta też uległ presji wokeizmu i cuchnącej faszyzmem kultury wykluczenia, czyli zideologizowanej głupoty. Brnąc jeszcze głębiej w teorię spiskową, można podejrzewać, że bankowcy zmówili się z animalistami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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