Poznań: Robotnicy natrafili na ludzkie kości

Podczas budowy w Poznaniu znaleziono ludzkie kości. Na szczątki natrafili robotnicy w rejonie osiedla Wilczy Młyn – informuje RMF FM. Kości odnaleźli robotnicy pracujący przy budowie chodnika w okolicach Naramowic.

Młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazała rozgłośni, że na miejscu interweniowali już funkcjonariusze. Wezwano m.in. antropologa, technika kryminalistyki i prokuratora. Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

Teraz służby będą wyjaśniać, czy sprawa może mieć charakter kryminalny, czy bardziej historyczny. Nie jest to bowiem pierwsze tego typu znalezisko w tym rejonie Poznania, gdzie 80 lat temu toczyły się walki o miasto.

32 płody zakopane na posesji. Sąd aresztował patomorfolog

Inna sprawa, w której odnaleziono ludzkie szczątki, dotyczy Lutoryża pod Rzeszowem. Do odkrycia doszło podczas prac ziemnych prowadzonych na działce w Lutoryżu. To właśnie tam, na terenie należącym wcześniej do zatrzymanej lekarki, znaleziono zakopane szczątki ludzkich płodów. Dotychczas potwierdzono obecność 32 płodów. Prokuratura nie wyklucza, że liczba ta może wzrosnąć. Na miejscu zabezpieczono również dużą ilość odpadów medycznych, w tym płytki mikroskopowe oraz fragmenty dokumentacji.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta jest podejrzewana o zakopanie na swojej dawnej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem szczątków co najmniej 32 ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. Areszt zastosowano na trzy miesiące, do 10 września 2026 roku.

Informację potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski. – Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanej – przekazał.