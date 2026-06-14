"Grzech ciężki i przestępstwo moralne". Stanowcze słowa biskupa

W homilii biskup wskazał na potrzebę odważnej obrony małżeństwa, rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Po liturgii uczestnicy przeszli ulicami miasta w dorocznym marszu będącym publicznym świadectwem tych wartości.

Hierarcha ostrzega przed redefinicją małżeństwa i rodziny

Eucharystii w konkatedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Nawiązał do Ewangelii o powołaniu i posłaniu Dwunastu Apostołów i podkreślił, że Kościół od początku tworzyli ludzie o bardzo różnych charakterach, doświadczeniach i życiowych historiach. Zwrócił uwagę, że różnorodność nie stanowi zagrożenia dla wspólnoty wierzących, ale jest jej bogactwem i szansą na rozwój.

Hierarcha przypomniał, że jednym z podstawowych zadań Kościoła jest troska o małżeństwo i rodzinę. Jak zaznaczył, małżeństwo jako sakramentalny związek kobiety i mężczyzny nie jest ludzkim pomysłem, lecz "Bożym zamysłem na realizację ludzkiej miłości". Wskazał, że rodzina oparta na prawie naturalnym i obecności Chrystusa pozostaje fundamentem społeczeństwa oraz miejscem przyjmowania i przekazywania daru życia.

Bp Greger mówił o narastających – jego zdaniem – próbach podważania tradycyjnego rozumienia małżeństwa i rodziny. Ostrzegł przed tendencjami zmierzającymi do redefinicji tych pojęć w oderwaniu od prawa naturalnego i chrześcijańskiej wizji człowieka. Podkreślił, że prawdziwego postępu nie można budować kosztem wartości wpisanych w naturę ludzką.

Bp Greger: Nie ma miejsca na żadne ustępstwa

Kaznodzieja zaznaczył, że w sprawach dotyczących życia ludzkiego "nie ma miejsca na żadne ustępstwa", a piąte przykazanie pozostaje jednoznacznym drogowskazem moralnym. Przypomniał nauczanie Kościoła o nienaruszalnej godności każdego człowieka od chwili poczęcia.

– Wszelakie działania mające na celu pozbawienie życia dziecka jeszcze nienarodzonego są grzechem ciężkim i przestępstwem moralnym – stwierdził. Dodał jednocześnie, że obrona życia nie jest wyłącznie kwestią religijną, lecz wynika z elementarnych zasad humanizmu i sprawiedliwości. Jak zauważył, troska o każde poczęte dziecko jest podyktowana szacunkiem dla ludzkiej godności.

Biskup zachęcił uczestników do publicznego świadectwa na rzecz życia i rodziny. Podkreślił, że marsz odbywający się ulicami Żywca jest wyrazem troski o przyszłość kolejnych pokoleń oraz o chrześcijańskie rodziny, które stanowią trwały fundament społeczeństwa.

Po Mszy św. uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny przeszli ulicami miasta, manifestując przywiązanie do wartości życia, małżeństwa i rodziny.

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