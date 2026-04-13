Ostrzegała przed aborterem. Prezydent ułaskawił matkę trójki dzieci

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec Weroniki Krawczyk. Kobieta została skazana po tym, jak odmówiła aborcji na swoim synu, a następnie ostrzegła inne matki przed ginekologiem, który proponował takie zabiegi.

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" – przekazał za pośrednictwem platformy X Mateusz Kotecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,

twitter

Akt łaski wobec Weroniki Krawczyk

Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania. Weronika Krawczyk była skazana za przestępstwo z art. 212 ust. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania).

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną – sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne" – czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta.

O zastosowanie prawa łaski apelowała do głowy państwa Akcja Katolicka. "Ostrzeżenie kobiet przed lekarzem – w przeszłości skazanym za wielokrotne dokonywanie aborcji – nie może być traktowane jako czyn przestępczy. Wręcz przeciwnie, jest to przejaw odwagi cywilnej oraz odpowiedzialności za życie dzieci, które same nie mogą się bronić. W sytuacji, gdy zawodzi wrażliwość instytucjonalna, głos sumienia jednostki nabiera szczególnego znaczenia" – argumentowała. Z podobną prośbą zwrócił się do prezydenta biskup pelpliński ks. bp Ryszard Kasyna.

Czytaj też:

Najnowsze dane NFZ o aborcji w Polsce. Gazeta bije na alarm