Szokująca sprawa. Akcja Katolicka apeluje o ułaskawienie Weroniki

AK podkreśla, że lekarzowi, który dokonał wielu aborcji i proponował kolejne – nie należą się żadne przeprosiny. Natomiast perspektywę wysłania młodej matki do zakładu karnego organizacja ocenia jako głębokie zaprzeczenie wartości, na jakich opierać się ma życie społeczne w naszej Ojczyźnie. Pod stanowiskiem podpisali się Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej bp Marek Mendyk oraz Prezes Akcji Katolickiej Andrzej Kamiński.

Poniżej publikujemy całość stanowiska.

Akcja Katolicka w Polsce za ułaskawieniem Weroniki Krawczyk

Stanowisko Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie ułaskawienia Weroniki Krawczyk przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego

Akcja Katolicka w Polsce z uwagą i troską śledzi sprawę Weroniki Krawczyk – Mamy trojga dzieci, która odmówiła aborcji na swoim synu, a następnie ostrzegła inne matki przed ginekologiem, który takie zabiegi proponuje.

Z perspektywy nauczania Kościoła Katolickiego, a także z perspektywy wartości konstytucyjnych, życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci stanowi dobro najwyższe i nienaruszalne. Działanie podejmowane w obronie życia zasługuje zatem na potraktowanie z szacunkiem i moralne uznanie.

Ostrzeżenie kobiet przed lekarzem – w przeszłości skazanym za wielokrotne dokonywanie aborcji – nie może być traktowane jako czyn przestępczy. Wręcz przeciwnie, jest to przejaw odwagi cywilnej oraz odpowiedzialności za życie dzieci, które same nie mogą się bronić. W sytuacji, gdy zawodzi wrażliwość instytucjonalna, głos sumienia jednostki nabiera szczególnego znaczenia.

Akcja Katolicka w Polsce podkreśla, że wyrok sądów w sprawie Pani Weroniki prowadzi do ochrony interesu sprawcy licznych aborcji, a nie dobra, jakim jest życie od poczęcia.

Zauważamy szybką egzekucję wyroku, a fakt, że Pani Weronika odrabia już obecnie zasądzone prace społeczne – jest obrazem szokującej niesprawiedliwości. Podobnie próba przymuszenia skazanej do przepraszania lekarza, który chciał dokonać aborcji na jej synu, budzi oburzenie. Lekarzowi, który dokonał wielu aborcji i proponował kolejne – nie należą się żadne przeprosiny. Fakt, że za brak przeprosin sąd zamierza wysłać młodą matkę do zakładu karnego, oceniamy jako głębokie zaprzeczenie wartości, na jakich opierać się ma życie społeczne w naszej Ojczyźnie.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego, aby skorzystał z prawa łaski wobec Pani Weroniki Krawczyk, w ramach prerogatywy określonej w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ułaskawienie w tej sprawie będzie nie tylko wyrazem miłosierdzia, ale również czytelnym sygnałem, że państwo polskie stoi na straży życia i ceni wysoko działania podejmowane w jego obronie – także wówczas, gdy zawodzi sam wymiar sprawiedliwości.

Wzywamy jednocześnie do pogłębionej refleksji nad koniecznością obrony wartości w życiu publicznym oraz nad potrzebą tworzenia takiego porządku prawnego, który nie będzie karał za obronę dzieci przed aborcją.

Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce bp Marek Mendyk

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Andrzej Kamiński.

