Najnowsze dane NFZ o aborcji w Polsce. Gazeta bije na alarm

Gazeta w tekście zatytułowanym "Plan na samobójstwo państwa" ujawnia, że aż 851 dzieci zginęło w polskich szpitalach w 2025 roku. Najwięcej w województwach: mazowieckim – 244, dolnośląskim – 134, oraz śląskim – 81.

Dane NFZ pokazują, że ubiegły rok był kolejnym z rzędu z tak dużą liczbą przypadków zabijania dzieci nienarodzonych. W 2024 roku, w polskich szpitalach doszło do 885 aborcji. Dla porównania, w 2023 roku było ich 423, a w 2022 roku – 159.

Aborcja w Polsce. Najnowsze dane NFZ ze szpitali

"Drugi rok z rzędu doszło do sytuacji, w której nie ma ani jednego województwa w Polsce, gdzie dzieci byłyby chronione. Przez lata województwo podkarpackie było tym, gdzie nie wykonywano aborcji. W 2025 roku takich przypadków było kilka, ale NFZ określa tę liczbę jako «mniej niż 5»" – czytamy w artykule opublikowanym w poniedziałek (13 kwietnia).

– Region dotychczas uważany za konserwatywny, gdzie wskaźnik praktyk religijnych – na tle Polski – jest ciągle wysoki, zaczyna się zmieniać. Rewolucja dotyka także mieszkańców Podkarpacia. Jeżeli nie pojawią się działania ochronne – ze strony Kościoła, systemu edukacji, kultury, mediów itd. – to wejdziemy na ścieżkę życia rodzinnego, która zniszczyła Zachód – powiedział w rozmowie z "ND" Jacek Kotula, były podkarpacki samorządowiec, obrońca życia i rodziny.

Narodowy Marsz Życia w niedzielę w Warszawie

W najbliższą niedzielę (19 kwietnia) odbędzie się Narodowy Marsz Życia, który o godz. 12:30 wyruszy z placu Zamkowego w Warszawie. Wcześniej odprawione zostaną msze w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i katedrze św. Michała Archanioła i Floriana.

Czytaj też:

Liberalizacja prawa aborcyjnego w Polsce? KO zapowiada powrót do tematu