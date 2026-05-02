"Deal?". Prezydencki minister wbija szpilę w Tuska

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w piątek, że "w Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia rady ds. nowej konstytucji".

– Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady – przekazał w Polsat News.

Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że w składzie rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które – jak mówił – "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

– To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego – stwierdził rzecznik prezydenta.

Tusk krytykuje Nawrockiego. Przydacz odpowiada

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który na platformie X napisał, że "pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją". "Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" – dodał.

Na wpis szefa rządu zareagował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

"Dobra, to my pracujemy nad nową, lepszą konstytucją dla Polski. A pan, zgodnie z własną propozycją, zaczyna przestrzegać przepisy aktualnej. Deal? PS. Proszę nie zapominać o ustawach. Też musi pan ich przestrzegać. Ustawach, nie uchwałach!" – napisał prezydencki minister.

Prace nad nową konstytucją

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku.

