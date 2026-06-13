Morawiecki do Tuska: Wozisz się na naszych sukcesach

Od niedzieli mieszkańcy Łomży i regionu będą mogli ponownie – po 33 latach – korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem. – Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka, Białystok, Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy, pociągami nowoczesnymi, produkowanymi przez polską firmę Newag – mówił na konferencji prasowej w Łomży premier Donald Tusk.

Szef rządu zwrócił uwagę, że przywracane są połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych. Stwierdził przy tym, że w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych "wszystkich, bez wyjątku, powiatów".

Morawiecki: Wozisz się na naszych sukcesach

Słowa premiera skomentował jego poprzednik. Mateusz Morawiecki przypomina: "A tak, łączenie Łomża – Białystok. Pamiętam jak w 2022 roku finansowaliśmy tę inwestycję w ramach programu Kolej Plus. To nie pierwszy raz, kiedy wozisz się na naszych sukcesach, Donaldzie".

Dziennikarz "Do Rzeczy" i TV Republika Cezary Gmyz skomentował: "Są mistrzami w kradzieży cudzych pomysłów. Zmieniają nazwę z 'Kolej plus' na 'Nasza kolej' i przestawiają jako swoje. Tak samo było z kradzieżą pomysłu śp Macieja Płażyńskiego, który wymyśli program 'Blisko boisko' ukradziony przez Tuska jako 'Orlik'".

F-35 już w Polsce. Nawrocki wbił szpilę w Kosiniaka-Kamysza

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydent Karol Nawrocki podziękował wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego wydarzenia.

– Korzystając z okazji chciałem podziękować także tym wszystkim patriotom, którzy w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli, że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka – podkreślił.

Podziękował byłemu szefowi MON za to, "że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu, pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać".

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