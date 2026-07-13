Polska straci kolejne pokolenie? Morawiecki uderza w Tuska

W nowym wpisie na platformie X były premier Mateusz Morawiecki w ostrych słowach skrytykował rząd Donalda Tuska. Tym razem asumptem do była szybko rosnące w Polsce liczba osób bez pracy.

Morawiecki uderza w Tuska: 100 tysięcy więcej bezrobotnych w rok

"100 konkretów? Nie! 100 tysięcy więcej bezrobotnych w rok!" – rozpoczął swój wpis na X wiceprezes PiS, dodając, że ten odczyt makroekonomiczny Głównego Urzędu Statystycznego stanowi "100 tysięcy osobistych dramatów", a zarazem "100 tysięcy powodów do wstydu dla ekipy Donalda Tusk".

"Strach przed utratą pracy i brakiem środków do życia, o którym Polacy zdołali w ostatnich latach szczęśliwie zapomnieć, wrócił na dobre" – podkreślił Morawiecki. "Wraz z nim niczym bumerang powracają najgorsze wspomnienia z początku ubiegłej dekady i widmo "straconego pokolenia" – młodych, ambitnych ludzi, którzy zderzali się ze ścianą, miesiącami nie mogąc znaleźć zatrudnienia, założyć rodziny i po prostu godnie rozpocząć dorosłego życia.

Zdaniem byłego szefa rządu w latach 2015-2023 rząd PiS pokazał, że państwo może być skuteczne. Jak to argumentuje? Wskazuje, że za rządów PiS był rynek, na którym praca szukała człowieka, a wzrost wynagrodzeń stał się motorem całej gospodarki. Z kolei obecnie na własnych oczach obserwujemy bolesny demontaż tych osiągnięć, uważa Morawiecki.

"Powrót do czasów paraliżującej niepewności"

"Gospodarki nie napędza się uśmiechami na konferencjach prasowych, ale realnymi inwestycjami. Rządzenie to nie jest sprawne czytanie z promptera. To podejmowanie trudnych decyzji i branie odpowiedzialności za suwerenność gospodarczą kraju" – pisze były premier.

"Obecny rząd zamienił silnik zrównoważonego rozwoju na hamulec ręczny taniego PR-u. Zamiast państwa dbającego o każdego obywatela, niezależnie od tego, czy mieszka w wielkiej metropolii, czy w małym miasteczku, zafundowano nam powrót do czasów paraliżującej niepewności" – dodaje.

"Czas odblokować potencjał"

W ocenie byłego prezesa Rady Ministrów młode pokolenie Polaków znajduje się w niebezpieczeństwie. "Polska to nie jest kraj na «jakoś to będzie»”, dlatego najwyższy czas przestać marnować ten ogromny potencjał i wrócić na tory odpowiedzialnej polityki, zanim kolejne pokolenie znów z braku perspektyw zostanie zmuszone do pakowania walizek" – ostrzega Morawiecki.

"Żeby nie kończyć w czarnych barwach – polski gen przedsiębiorczości wciąż tam jest. Mamy fenomenalnych specjalistów, odpowiedzialnych pracowników i silne fundamenty, które zbudowaliśmy przez ostatnie lata. Potrzebujemy tylko i aż powrotu do państwa, które ma ambicję grać w europejskiej ekstraklasie, a nie zadowalać się miejscem w strefie spadkowej. Czas odblokować ten potencjał" – podsumowuje polityk, dodając, że Polska zasługuje na rozwój, ambicję i lepszy rząd.

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