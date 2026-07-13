Centrum kosmiczne w Polsce. Tusk mówi o statku kosmicznym

W poniedziałek w Warszawie odbyło się ogłoszenie siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce. Głos zabrał premier Donald Tusk.

Polityk powiedział, że ze środków ESA realizowanej również z polskiej składki zbudowany zostanie pierwszy polski statek kosmiczny. – Będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami – poinformował szef rządu.

Tusk: Jedno z centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Polsce

– To jest bardzo ważny dzień dla Warszawy, dla Polski, dla polskich ambicji. Decyzją Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska będzie jednym z europejskich krajów, w których ESA będzie miała jedno ze swoich centrów – powiedział Tusk.

– To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał możliwość sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną – powiedział Tusk, dodając, że Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie. Jak zaznaczył, jest to również opinia obecnego na konferencji szefa ESA. – Chodzi tu zarówno o rozwój nauki, technologii, także biznes, bezpieczeństwo, dual use – kontynuował. Premier podkreślał również, że całe przedsięwzięcie jest bardzo istotne dla całej Europy, by lepiej poradzić sobie w zdrowej konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

W dalszej części konferencji prasowej głos zabrali minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher z Austrii.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) została utworzona w 1975 roku. Instytucja ta koordynuje działania państw europejskich w zakresie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego w państwach członkowskich. Polska jest członkiem ESA od 2012 r.

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