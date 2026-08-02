Nowa liber chamorum
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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Nowa liber chamorum

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Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki
Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki Źródło: PAP / Waldemar Deska
PŁYWANIE W KISIELU Robert Kropiwnicki to z woli Donalda Tuska członek „odzyskanej” KRS.

Skoro go Partia rzuciła na ten odcinek, postanowił zdobyć tytuł naukowy – i zdobył. Na uczelni SWPS – tej samej, gdzie swego czasu otrzymał tytuł doktora minister Myrcha – złożył pracę habilitacyjną, opartą na swej monografii „Pozycja ustrojowa posła w Polsce”. I habilitację otrzymał. Teraz jest już nie tylko doktorem, jak Myrcha, lecz także doktorem habilitowanym.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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