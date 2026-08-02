Nowa liber chamorum

Skoro go Partia rzuciła na ten odcinek, postanowił zdobyć tytuł naukowy – i zdobył. Na uczelni SWPS – tej samej, gdzie swego czasu otrzymał tytuł doktora minister Myrcha – złożył pracę habilitacyjną, opartą na swej monografii „Pozycja ustrojowa posła w Polsce”. I habilitację otrzymał. Teraz jest już nie tylko doktorem, jak Myrcha, lecz także doktorem habilitowanym.