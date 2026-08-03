Kolejny znany program znika z Polsatu. Po 15 latach

Telewizja Polsat podjęła kolejną ważną decyzję dotyczącą swojej ramówki. Nadawca oficjalnie potwierdził zakończenie emisji programu "Państwo w państwie", który przez 15 lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów publicystyczno-interwencyjnych stacji. Informację przekazano w komunikacie przesłanym redakcji Press.pl.

"Państwo w państwie" znika z Polsatu

"Państwo w państwie" trafiło na antenę w październiku 2011 r. Pomysłodawcą programu był sam Zygmunt Solorz, twórca i były właściciel Polsatu. Od pierwszego odcinka gospodarzem programu był Przemysław Talkowski. W każdym wydaniu prowadził rozmowy z bohaterami reportaży, ich bliskimi, a także przedstawicielami instytucji publicznych, politykami, ekspertami i komentatorami. Program podejmował tematy dotyczące funkcjonowania państwa, wymiaru sprawiedliwości oraz spraw obywateli, którzy szukali pomocy i nagłośnienia swoich problemów.

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, o zdjęciu formatu zdecydował dział programowy. – Wyniki oglądalności były dla niego niewystarczające – twierdzi źródło serwisu.

To kolejna istotna zmiana w jesiennej ofercie Polsatu. Wcześniej stacja zdecydowała o zakończeniu emisji programu "Interwencja", który również przez lata należał do najważniejszych pozycji o charakterze interwencyjnym w ramówce nadawcy i również był pomysłem poprzedniego właściciela stacji.

Koniec "Interwencji". Zmiany w ramówce

Pod koniec lipca media obiegła informacja, że Telewizja Polsat kończy emisję programu reporterskiego "Interwencja". "Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła »Interwencji« wyczerpała swój potencjał" – przekazano w komunikacie, na który powołał się branżowy portal press.pl. Serwis ustalił, że zespół redakcyjny zostanie rozwiązany, jednak część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News. Ostatnie wydanie programu Polsat pokazano 31 lipca.

Od sierpnia widzowie nie mogą również oglądać programu "Wydarzenia 15.50" na głównej antenie Polsatu. Popołudniowe wydanie serwisu informacyjnego jest od tego czasu dostępne wyłącznie w Polsat News oraz Wydarzeniach 24, które są dostępne także w naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczas gospodarzami programu byli m.in. Katarzyna Zdanowicz, Magdalena Kaliniak, Marta Budzyńska i Igor Sokołowski.

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