Dwaj Panowie G: W PiS powstał zespół ds. przyłapania Morawieckiego

DWAJ PANOWIE G Zaczniemy od PiS, choć wolelibyśmy od Bacha.
Działalność STROP (Stowarzyszenie Rozwój Plus) Mateusza Morawieckiego jest śledzona bardzo uważnie. Do tego stopnia, że powołany został tajny, nieformalny, wąski zespół, który zbiera wypowiedzi medialne Ojca Mateusza, jego odzywki z mityngów publicznych, a nawet to, co mówi w prywatnych rozmowach. W ten sposób powstaje biała… tfu, chcieliśmy powiedzieć: czarna księga Morawieckiego. Zespołem kieruje Elżbieta Witek.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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