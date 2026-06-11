Darmowe bilety do Niemiec od rządu. "Bilet przyjaźni"

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL ogłosił porozumienie w sprawie projektu kolejowego. W planach jest rozdanie 60 tysięcy darmowych biletów, które pozwolą podróżować pociągami po Polsce i Niemczech. W tej sprawie Klimczak dogadał się z niemieckim ministrem transportu Patrickiem Schniederem.

"Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni" to program skierowany do młodych ludzi, którzy chcą poznawać sąsiednie kraje i podróżować koleją. O bezpłatne bilety będą mogły ubiegać się osoby poniżej 27 roku życia.

7 dni podróży koleją za darmo

Zgodnie z zapowiedziami, specjalny bilet ma umożliwiać jego posiadaczowi 7 dni bezpłatnych podróży po terytorium Polski oraz Niemiec, co pozwoli na elastyczne planowanie trasy i odwiedzenie wielu miast bez konieczności ponoszenia kosztów pojedynczych przejazdów.

Co istotne, darmowe przejazdy nie będą dostępne bez żadnych zasad. Będzie je można uzyskać poprzez udział w konkursie, który organizatorzy planują przeprowadzić jeszcze w tym roku. Zasady, regulamin oraz kryteria naboru mają zostać przedstawione jeszcze w tym roku – zadeklarował minister Klimczak.

Minister Infrastruktury sugeruje, że jeżeli program realizowany z Niemcami będzie cieszył się powodzeniem, Warszawa będzie chciała osiągnąć analogiczne porozumienie z Francją.

Sam pomysł nie jest nowy. Inicjatywa została wzorowana na Niemiecko-Francuskim Bilecie Przyjaźni, który wystartował w 2023 roku. Według ministra rozwiązanie okazało się dużym sukcesem, dlatego Polska postanowiła wykorzystać ten model we współpracy z Niemcami. "Tego typu inicjatywy wpisują się w szerszy europejski trend promowania kolei jako ekologicznego i taniego środka transportu. Dla osób u progu dorosłości, które często dysponują ograniczonym budżetem, to doskonała okazja do zdobycia międzynarodowych doświadczeń bez nadmiernego obciążania własnych lub rodzicielskich finansów" – wskazuje portal money.pl.

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