Morawiecki nie chce Ziobry w rządzie. Były premier dostał odpowiedź

Mateusz Morawiecki, który był w poniedziałek gościem Żurnalisty, był pytany o Zbigniewa Ziobrę.

– Nasza współpraca nie układała się najlepiej, mówiąc eufemistycznie – przyznał.

Były premier zauważył, że "dzisiaj pan Zbigniew Ziobro jest w trudnej sytuacji życiowej i ja nie chcę jego atakować, bo mam taki zwyczaj, że jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, to staram się raczej po prostu albo pomóc, albo przynajmniej nie przeszkadzać".

Morawiecki nie chce, aby Ziobro był znów ministrem sprawiedliwości

Mateusz Morawiecki stwierdził, że były minister sprawiedliwości nie może dzisiaj liczyć na sprawiedliwy wyrok oraz na sprawiedliwy proces.

– Nie może poddać się sprawiedliwemu osądowi społecznemu. I rozumiem jego pozycję, chociaż sam bym postąpił inaczej i sam bym nigdy z Polski nie wyjechał. Ale rozumiem, on też jest chory, leczy się i nie chciałbym wchodzić w te tematy – dodał.

Podkreślił, że "dlatego muszę uzupełnić tę odpowiedź również o taki aspekt".

– Bo jeśli cofamy się wyłącznie do przeszłości, to odpowiadam – nie, nie chciałbym, żeby z powrotem (był ministrem – red.). I nie zgodzę się, żeby z powrotem ministrem sprawiedliwości był ten sam minister sprawiedliwości. Ale będę bronił jego dzisiaj w obliczu tego reżimu Żurka, Tuska, który na pewno nie zapewniłby jemu jakiegokolwiek sprawiedliwego wyroku – stwierdził.

Wójcik odpowiada Morawieckiemu na słowa o Ziobrze

Na słowa Mateusza Morawieckiego odpowiedział w rozmowie z "Super Expressem" poseł PiS, Michał Wójcik – współpracownik Zbigniewa Ziobry.

– To nie Mateusz Morawiecki będzie decydował o tym, kto będzie układał ewentualnie przyszły nasz rząd, tylko prezes zwycięskiej partii, czyli Jarosław Kaczyński – powiedział.

Podkreślił, że "najpierw jednak musimy wygrać wybory w 2027 roku, musimy odzyskać zaufanie i o tym powinniśmy teraz myśleć, a nie o tym, kto będzie kim w naszym rządzie".

– Błędem Mateusza Morawieckiego jest to, że już dzieli i układa rząd. Poza tym Zbigniew Ziobro był najlepszym ministrem sprawiedliwości w historii, po Lechu Kaczyńskim – ocenił Michał Wójcik.

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