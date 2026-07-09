"W areszcie będzie miał leczenie za darmo". Żurek reaguje na słowa Ziobry

Zbigniew Ziobro kilka dni temu powiedział na antenie Polsat News, że "rząd Donalda Tuska okradł mnie poprzez zablokowanie moich kont, zablokowanie moich wynagrodzeń, od wielu miesięcy zablokowanie moich nieruchomości, zresztą wbrew prawomocnej decyzji sądu".

– To sprawia, że rzeczywiście moje życie tutaj (W USA – red.) nie jest łatwe. Nie stać mnie na to, żeby wykonywać badania, które mam zalecone przez lekarzy w ramach opieki onkologicznej – dodał były minister sprawiedliwości.

Żurek skomentował wypowiedź Ziobry

Do słów Zbigniewa Ziobry odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

– Zbigniew Ziobro zdecydował, że opuści kraj. Tu jest objęty ubezpieczeniem. Gdyby musiał trafić do aresztu, a o tym decyduje niezawisły sąd, to w Polsce może mieć bezpłatną opiekę medyczną. Są też przypadki, że gdy ktoś ma skomplikowaną terapię medyczną, może brać w niej udział poza aresztem czy zakładem karnym pod specjalnymi warunkami – powiedział.

Waldemar Żurek dodał, że "poza tym kilku kolegów Zbigniewa Ziobry odpowiada dzisiaj z wolnej stopy, bo tak zdecydował sąd". – Więc te publiczne żale są niestety jedynie chęcią wywołania współczucia w oczach opinii publicznej – ocenił.

Ziobro przebywa w USA

Zbigniew Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Wcześniej przez kilka miesięcy był na Węgrzech, gdzie za rządów byłego premiera Viktora Orbana, otrzymał ochronę międzynarodową.

Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Zbigniew Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Zbigniew Ziobro będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika.

Kilka dni temu Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży.

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