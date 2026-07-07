Nowe informacje ws. Ziobry. "Wniosek o ekstradycję gotowy"

Węgierski rząd odebrał Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. To samo spotkało żonę polityka – Patrycję Kotecką-Ziobro i Marcina Romanowskiego.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał status uchodźcy na początku stycznia 2026 r. (publicznie poinformował o tym w połowie stycznia 2026 r., dziękując rządowi Węgier za udzielenie azylu). Z kolei były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymał status uchodźcy (azyl polityczny) w grudniu 2024 r. po wydaniu wobec niego listu gończego, a później Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Żurek: Ziobro bez ważnego dokumentu przebywa dziś w USA

Do sytuacji posła PiS odniósł się we wtorek na antenie TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

– Wniosek o ekstradycję mamy gotowy. Prokurator Woźniak, który prowadzi tę sprawę, w którym jestem w stałym kontakcie, powiedział mi – tu się z nim zgadzam – czekał na uzasadnienie sądu, tego drugoinstancyjnego o stosowanie aresztu, dlatego że sąd powiedział, że kilka zarzutów może być nieuprawdopodobnionych – powiedział prokurator generalny. – My musimy ten wniosek tak sformułować, żeby sąd federalny w USA nie mógł się przyczepić ani do jednego punktu – dodał.

Żurek zaznaczył, że zastosował inną procedurę. – Wysłałem listy wcześniej, które dzisiaj zadziałały i tu jest współpraca ministra Sikorskiego, Kierwińskiego i moja – wyjaśnił.

– Okazuje się, że i Ziobro i Romanowski oraz żona Ziobry, Węgry uchyliły im ten status, który im nadały, więc przygotowuję teraz pismo do ICE, które wyjdzie prawdopodobnie na dniach, żeby zapytać tej instytucji w USA, na jakiej podstawie Ziobro bez ważnego jakiegokolwiek dokumentu przebywa dzisiaj w Stanach Zjednoczonych – tłumaczył minister sprawiedliwości.

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