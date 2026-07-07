Giertych nowym ministrem sprawiedliwości? Jest reakcja Żurka

Nasilające się problemy w prokuraturze oraz konflikt z prokuratorem krajowym sprawiają, że Waldemar Żurek nie może być pewien swego stanowiska. Jak wynika z doniesień "Newsweeka", ostatnie 12 miesięcy w wykonaniu Żurka nie przyniosły efektów, na które liczył Tusk. Nikt z PiS nie został aresztowany, nikt nie został skazany. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bezpiecznie wylecieli do USA.

– Roman w resorcie oznacza, że nie byłby tak aktywny w mediach społecznościowych i nie kąsałby ministra tak mocno. Nie mam pewności, że ten pomysł gdzieś się realnie pojawia w głowie premiera, bo jest potwornie ryzykowny – mówi polityk KO w rozmowie z tygodnikiem. Jego zdaniem Giertych w ministerstwie oznaczałby, że "radykalna bańka" przynajmniej do czasu wyborów byłaby usatysfakcjonowana.

Żurek: To tylko plotki

Co o tych doniesieniach sądzi sam zainteresowany? Waldemar Żurek przekonuje, że pozostanie na stanowisku ministra sprawiedliwości, a całą sprawę uważa jedynie za medialne plotki.

– Krzesło ministra sprawiedliwości zawsze było gorącym krzesłem. Zwłaszcza gdy demokraci sprawowali funkcję, dlatego że to tylko w takich systemach, jak był budowany przez PiS, minister ZIobro mógł się czuć niekontrolowalny i bezkarny wręcz w swoich decyzjach. Więc jestem od pierwszego dnia, kiedy objąłem funkcję, gotowy na to, że premier pewnego dnia powie – mam inną koncepcję albo nie podoba mi się to, co robisz jak robisz, jestem na to gotowy, natomiast mam swój plan, który realizuję bardzo konsekwentnie, a to traktuję w kategoriach plotki – powiedział na antenie TVN24.

Żurek uważa, że Roman Giertych "nie pali się do tego stanowiska", bo "ma świadomość ile zostało do wyborów i jak trudna jest to robota".

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