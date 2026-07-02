Węgry zdecydowały. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy

"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" – napisał w serwisie X szef MSZ Radosław Sikorski.

Przypomnijmy, że w środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymał status uchodźcy (azyl polityczny) w grudniu 2024 r. po wydaniu wobec niego listu gończego i później Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał status uchodźcy na początku stycznia 2026 r. (publicznie poinformował o tym w połowie stycznia 2026 r., dziękując rządowi Węgier za udzielenie azylu).

Co oznacza decyzje Węgier?

Polsat News zauważa, że utrata statusu uchodźcy nie oznacza automatycznego zatrzymania ani ekstradycji, jednak usuwa ochronę, z której korzystali na Węgrzech, i może mieć znaczenie dla dalszych działań prawnych oraz ich sytuacji pobytowej za granicą.

Według obecnie dostępnych informacji, Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził swój pobyt w USA w maju 2026 r. i poinformował, że planuje spotkania z amerykańską Polonią oraz współpracę jako komentator z Telewizją Republika. W przypadku Romanowskiego, nie ma oficjalnie potwierdzonego miejsca pobytu. W ostatnich tygodniach pojawiały się niepotwierdzone medialne doniesienia, że mógł przebywać na Bałkanach (m.in. w Serbii i Chorwacji), jednak nie zostały one potwierdzone przez polskie ani zagraniczne władze.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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