Lewica nie chce współpracować z Nawrockim. "Nie zamierzamy uczestniczyć w pracach"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w piątek, że "w Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia rady ds. nowej konstytucji".

– Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady – zapowiedział w Polsat News.

Prezydent powoła radę ds. nowej konstytucji

Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że w składzie rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które – jak mówił – "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku.

Lewica nie chce brać udziału w pracach nad nową konstytucją

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, zapytany w piątek przez dziennikarzy, czy Lewica dołączy do nowej rady prezydenckiej, odpowiedział, że "gmeranie, szukanie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją, czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach".

– To Prawo i Sprawiedliwość polską konstytucję łamało, niszczyło, upolityczniło Trybunał Konstytucyjny. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami w konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje – zapowiedział.

Zdaniem polityka Lewicy m.in. niedobranie ślubowania od czworga osób wybranych przez Sejm na sędziów TK pokazuje, że "Karol Nawrocki nie ma szacunku dla konstytucji, więc Lewica nie zamierza uczestniczyć w pracach nad nową ustawą zasadniczą".

– Źle to oceniam. Lewica na pewno się w takie procesy nie zaangażuje – dodał.

Krzysztof Gawkowski pytany o to, czy członkowie Lewicy chętni do pracy w prezydenckiej radzie ds. nowej konstytucji uzyskają na to pozwolenie partii, odpowiedział, że "parlamentarzyści Lewicy wiedzą, ile zła dla Polski uczynił pan prezydent".

