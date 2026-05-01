"Po prostu obrzydliwe". Czarzasty zaatakował Nawrockiego po słowach o Litewce

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie z telewizją wPolsce24 wspominał tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę, o którym powiedział, że był to "piękny człowiek, który poświęcał się pracy dla innych i szukał porozumienia, mimo że dostawał zakaz kontaktowania się z prezydentem, szukał porozumienia".

Dopytywany, co ma na myśli, odpowiedział, że chciał zaprosić Łukasza Litewkę do swojej rady, bo – jak tłumaczył – "wiedziałam, że to jest człowiek, który po prostu robi dobro".

– Wsparcie Pałacu Prezydenckiego mogłoby być dla niego korzystne, co sam rozumiał, ale pragmatyka partyjna to wyklucza. (…) To jest zło polityczne, z którym Łukasz Litewka czy ja się nie zgadzamy – mówił.

Czarzasty zaatakował Nawrockiego

O słowa prezydenta Karola Nawrockiego został zapytany w piątek Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy.

– Chciałem powiedzieć panu prezydentowi jedną rzecz. Panie prezydencie, Łukasz Litewka wymaga szacunku. My, jako Lewica, ten olbrzymi szacunek mamy. Niech pan nie gra śmiercią, mówiąc o tym, co przed śmiercią – według pana – powiedział panu Łukasz Litewka. To jest po prostu obrzydliwe. Niech pan ma szacunek do tego człowieka i do jego dokonań. Nie będę komentował politycznych słów pana prezydenta i próby "tańczenia na grobie" człowieka, którego my wszyscy cenimy – powiedział.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w ubiegły czwartek w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w ubiegły piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca wyszedł z aresztu po wpłaceniu 40 tys. kaucji. Według doniesień mediów ma policyjną ochronę.

W środę w Sosnowcu odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego posła. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, znacznie wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej, pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

