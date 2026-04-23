Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł miał 36 lat

O śmierci posła Łukasza Litewki poinformowała Lewica.

Łukasz Litewka nie żyje. Miał 36 lat

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, posła Łukasza Litewki" – czytamy we wpisie na platformie X.

Lewica podkreśliła, że "dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra". "Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny" – dodano.

Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Lewica powiadomiła, że "odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić".

"Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" – przekazała Lewica.

"Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" – czytamy.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej.

