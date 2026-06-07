Ukraińskie dekameronki
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Opinie
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Ukraińskie dekameronki

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Premier RP Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji po spotkaniu w Pałacu Maryjskim w Kijowie
Premier RP Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji po spotkaniu w Pałacu Maryjskim w Kijowie Źródło: PAP / Paweł Supernak
DEKAMERONKI Zatrwożyła mnie skala wysypu ukraińskich i proukraińskich treści w Internecie w związku z kryzysem spowodowanym decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.

Widać, że takie rzeczy wyłażą spod internetowego kamienia w pełnej skali właśnie w okresach przesilenia.

Muszę przyznać, że wątki się mieszają w sposób często przeczący narracyjnie sobie, co oznacza, że sprawa jest zarządzana sieciocentrycznie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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