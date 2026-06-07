Ukraińskie dekameronki

DEKAMERONKI Zatrwożyła mnie skala wysypu ukraińskich i proukraińskich treści w Internecie w związku z kryzysem spowodowanym decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
Widać, że takie rzeczy wyłażą spod internetowego kamienia w pełnej skali właśnie w okresach przesilenia.
Muszę przyznać, że wątki się mieszają w sposób często przeczący narracyjnie sobie, co oznacza, że sprawa jest zarządzana sieciocentrycznie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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