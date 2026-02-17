Przestaną zbierać na dzieci, bo poseł bronił Nawrockiej. Emocjonalny wpis Litewki

Nie cichną echa wywiadu, jakiego Marta Nawrocka udzieliła stacji TVN24. Wypowiedzi, które padły z ust pierwszej damy, a także brak odpowiedzi na niektóre pytania sprowadził na nią atak niektórych środowisk. Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Łukasz Litewka. W ocenie posła Lewicy, żona Karola Nawrockiego mierzy się obecnie z krytyką z praktycznie wszystkich stron. "Znawcy od 'pijaru' i marketingu analizują każdą minutę punkt po punkcie i omawiają błędy – nie ma pozytywnych akcentów, są tylko ciągłe pomyłki" – wskazał.

Parlamentarzysta przyznał, że miał okazję poznać pierwszą damę i z nią porozmawiać. Postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na jej temat. "[...] odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna" – napisał na swoim profilu na Facebooku. Litewka przyznał, że nie zazdrości Marcie Nawrockiej, ponieważ praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje "stare życie" i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie, a oczekiwania wobec niej są ogromne.

"Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem. Zapewne to dopiero początek wyzwań, które niesie mandat Pierwszej Damy, ale widzę dobre intencje i nie udawanie kogoś, kim nie jest" – czytamy we wpisie posła Lewicy.

Nie będą zbierać na dzieci, bo Litewka bronił Nawrockiej

Teraz poseł zamieścił kolejny wpis, w którym opisał reakcję, jaką wyzwolił jego wpis w obronie Marty Nawrockiej.

"Stanąłem dziś w obronie Pierwszej Damy i wiele osób na tym profilu poinformowało o rezygnacji z dalszego obserwowania oraz uwaga: udziału w zbiórkach i wpłat na chore dzieci. Nie na mnie, na dzieci. Przepraszam, że Was zawiodłem. Wy mnie bardziej" – napisał polityk Lewicy.

W kolejnym wpisie polityk dodał: "Dlatego tak bardzo nienawidzę polityki i równie bardzo, staram się odczarować wizerunek polityka w Polsce".

