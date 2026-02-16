Okładka "Newsweeka" nt Nawrockiej. Cenckiewicz: Zło

Tajemnice Marty Nawrockiej – taki napis zdobi okładkę najnowszego wydania tygodnika. "Jaka była jej rola w sprawie kawalerki pana Jerzego? Czy przeszkadzało jej towarzystwo męża z półświatka? Czy skończyła studia? Dlaczego nie awansowała w KAS? Czego jeszcze nie wiemy o Marcie Nawrockiej?" – takie pytania pojawiły się okładce. Tekst o pierwszej damie napisała Renata Kim.

Nowe wydanie tygodnika ostro skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz zamieścił tylko jedno słowo: "Zło".

twitter

Również poseł PiS Mariusz Gosek zamieścił bardzo emocjonalny wpis w tej sprawie. "Panie Prezydencie! Pierwsza Damo! Niech Bóg ma Was w opiece! Dojdziemy do końca wyznaczonej drogi i zwyciężymy! Wygra Polska!" – napisał polityk na portalu X.

Polaków zapytano o Martę Nawrocką. Są wyniki sondażu

Większość Polaków pozytywnie ocenia dotychczasową aktywność Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy – wynika z najnowszego sondażu.

Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wykazało, że łączny odsetek ocen pozytywnych wyniósł 55,2 proc., w tym 20,4 proc. odpowiedzi "zdecydowanie pozytywne" oraz 34,8 proc. "raczej pozytywne".

Przeciwnego zdania jest 14,9 proc. badanych, natomiast znacząca grupa, niemal trzech na dziesięciu respondentów (29,9 proc.), nie potrafiła jednoznacznie ocenić działalności pierwszej damy.

Redakcja WP zwraca uwagę, że choć ogólny bilans wypada dla pierwszej damy korzystnie, to badanie "obnaża głębokie podziały polityczne i pokazuje, że znaczna część społeczeństwa wciąż zachowuje wstrzemięźliwość w ocenach".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 30 stycznia-1 lutego 2026 r. metodą mieszaną (CATI & CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Osobiste wyznanie Marty Nawrockiej. Chodzi o najstarszego synaCzytaj też:

Pierwsza dama ruszyła do działania. Nowe wieści