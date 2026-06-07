Branie pensji traumatyzuje?

PODSŁUCHANE Marcin, przekaż Rafałowi, że ma coś z tymi dzikami zrobić.
To się na nas odbija, a on miastem kieruje. A ty strukturami.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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