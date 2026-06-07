Branie pensji traumatyzuje?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Branie pensji traumatyzuje?

Dodano: 
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Radek Pietruszka
PODSŁUCHANE Marcin, przekaż Rafałowi, że ma coś z tymi dzikami zrobić.

To się na nas odbija, a on miastem kieruje. A ty strukturami.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także