Listy do redakcji (24)

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Piotr Gliński do Pawła Lisickiego
Szanowny Panie Redaktorze, w ostatnim numerze Pana poczytnego tygodnika Pan redaktor Ł. Warzecha był łaskaw w swoim felietonie [„Hipokryci z PiS i KO”, „DRz” nr 23/2026 – przyp. red.] postawić tezę, że między PiS i KO nie ma różnicy w podejściu do ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Otóż nie jest to prawdą.