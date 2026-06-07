Listy do redakcji (24)

Piotr Gliński do Pawła Lisickiego

Szanowny Panie Redaktorze, w ostatnim numerze Pana poczytnego tygodnika Pan redaktor Ł. Warzecha był łaskaw w swoim felietonie [„Hipokryci z PiS i KO”, „DRz” nr 23/2026 – przyp. red.] postawić tezę, że między PiS i KO nie ma różnicy w podejściu do ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Otóż nie jest to prawdą.