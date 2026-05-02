Kto puknie w spróchniałego Tuska?

Polityka przykrywkowa jest istotą polityki Donalda Tuska. Rządzić nie potrafi. Nawet za czasów prosperity poprzednich rządów, udało mu się narobić takich długów, że musiał nam ukraść pieniądze, które odłożyliśmy na emerytury w OFE. Natomiast, jeśli chodzi o robienie wokół siebie zamieszania, zwracanie na siebie uwagi, odwracanie uwagi od istoty spraw, nie ma sobie na polskiej scenie równych.
Donald Tusk może rozmontowywać państwo kawałek po kawałeczku, napadać na media publiczne, rządzić przy pomocy uchwał i "dekretów" i nie zrobi to najmniejszego wrażenia na "obrońcach konstytucji i praworządności". Może likwidować każdą przewagę konkurencyjną Polski jaką uda mu się wykryć, a nikt z "ekspertów" nawet się nie zająknie. Może prześladować opozycję wyciągniętymi z d. zarzutami, a wszelkie "fundacje obrony praw człowieka" będą zachwycone.
