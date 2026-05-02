Kto puknie w spróchniałego Tuska?

Donald Tusk może rozmontowywać państwo kawałek po kawałeczku, napadać na media publiczne, rządzić przy pomocy uchwał i "dekretów" i nie zrobi to najmniejszego wrażenia na "obrońcach konstytucji i praworządności". Może likwidować każdą przewagę konkurencyjną Polski jaką uda mu się wykryć, a nikt z "ekspertów" nawet się nie zająknie. Może prześladować opozycję wyciągniętymi z d. zarzutami, a wszelkie "fundacje obrony praw człowieka" będą zachwycone.