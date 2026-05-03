"Trzeba powiedzieć temu dość". Prezydent wprost o nowej konstytucji

W niedzielę przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne uroczystości, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, odbyły się na placu Zamkowym w Warszawie.

Uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– Najważniejsze w Konstytucji Trzeciego Maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej polskiej przyszłości, opartej o trójpodział władzy, o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan, pochylała się nad ludem rolniczym. Była to konstytucja najbardziej na tamte czasy nowoczesna – mówił podczas uroczystości prezydent. Jak podkreślił, naród polski potrafił wydać akt zasadniczy, który był i jest punktem odniesienia także dla współczesnych.

– W Konstytucji Trzeciego Maja zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty – do autokorekty systemu rządzenia, do autokorekty zarządzania Rzeczpospolitą – tłumaczył Nawrocki, podkreślając, iż konstytucja ta została stworzona przez Polaków wybitnych, którzy "nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali ją i chcieli reformować". – Konstytucja miała dać Rzeczpospolitej szansę przetrwania – mówił.

Kontynuując prezydent Nawrocki wskazywał, iż wszyscy, jako naród i wspólnota, stajemy dziś przed poważnym zadaniem. – I ten dzień zadaje nam zasadnicze pytanie: czy chcemy stać w cieniu naszych wielkich twórców Konstytucji Trzeciego Maja? Czy chcemy się im tylko przyglądać i ceremonialnie, co roku, zasadnie, z honorem oddawać im hołd, mówić, że byli wielcy, cieszyć się wokół tego święta? – pytał, po czym dodał: "Tak – chcemy! Ale chcemy też czytać Konstytucję Trzeciego Maja ze zrozumieniem. To jest lekcja zadana Rzeczpospolitej Polskiej".

Prezydent: Potrzebujmy konstytucji nowej generacji

Karol Nawrocki przyznał, że ona sam, jako prezydent RP patrzy dziś na Konstytucję 3 Maja jako na zadanie. Wyraził tu przekonanie, że problemy, których doświadcza obecnie Polska nie mają już jedynie charakteru politycznego, ale przede wszystkim są to problemy ustrojowe, a zatem fundamentalne i zasadnicze. – Powiedzmy sobie szczerze: żyjemy dziś w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko — niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo — Rzeczpospolitą, jej ciągłość i długie trwanie — są angażowane do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności, który ma mitygować nastroje społeczne wspólnie z tymi instytucjami, produkuje kolejny chaos i kolejne konflikty społeczne – kontynuował prezydent. – Trzeba powiedzieć temu dość i mieć świadomość, że się na to nie zgadzamy! – oświadczył.

Dalej prezydent zapewniał, że szanuje obecnie obowiązującą Konstytucję z 1997 roku. Zwrócił jednocześnie uwagę, że dziś potrzebujmy konstytucji nowej generacji. – Konstytucji nowej generacji roku 2030 – wskazał, mówiąc jednocześnie, jak wiele się zmieniło w Polsce i na świecie od czasu jej uchwalenia.

– Musimy raz na zawsze zdecydować, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach wolą suwerena — narodu — i czy chcemy oddać im zarówno władzę, jak i odpowiedzialność. Czy też chcemy, by władza była sprawowana za pomocą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając ją od narodu. Dzisiejsza sytuacja tego od nas wymaga. Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, abyśmy mieli władzę silną, ale kontrolowaną — władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu – mówił.

W dalszej części swojego wystąpienia Nawrocki nawiązał do powołanej dziś przed siebie Rady ds. nowej konstytucji. — Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 — ogłosił. Prezydent podziękował wszystkim, którzy zgodzili się uczestniczyć w tych pracach. — Dziękuję za to, że reprezentujecie Państwo różne środowiska. Dzięki wam Pałac Prezydencki stanie się miejscem debaty — debaty odpowiedzialnej politycznie i społecznie, debaty o ciągłości państwa. Wasza różnorodność i odmienne światopoglądy gwarantują, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich — mówił.

Czytaj też:

Prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji. Znamy składCzytaj też:

"Wrócił jako zwycięzca". Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego