"Wrócił jako zwycięzca". Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego

Przypomnijmy, że dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego za "znamienite zasługi w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. "Wrócił jako zwycięzca"

– Witamy Andrzeja Poczobuta w jego ojczyźnie. Nie waham się, jako historyk i były prezes IPN, powiedzieć, że to bohater i człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej – mówił podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Karol Nawrocki.

Poczobut: Jest coś, co nas wszystkich łączy

Sam uhonorowany przyznał, że nie czuje się bohaterem. – Jestem człowiekiem, który, żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle – powiedział. Andrzej Poczobut podkreślił, że przyznane odznaczenie traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Po tych słowach złożył podziękowania dla wszyskich, którzy działali cna rzecz jego uwolnienia.

– Jestem dumny, że mogę podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jego poprzednikowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Donaldowi Tuskowi, Mateuszowi Morawieckiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość – mówił.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta

Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut odzyskał wolność po ponad pięciu latach. Do jego uwolnienia doszło 28 kwietnia na granicy polsko-białoruskiej w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu". Jak przekazała białoruska agencja BiełTA, była to "kulminacja skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego". Po powrocie do Polski Poczobut trafił do szpitala.

Udział w obchodach święta 3 Maja jest jego pierwszym publicznym wystąpieniem po powrocie do kraju.

Andrzej Poczobut to nie jedyna osoba uhonorowana dziś przez prezydenta. Karol Nawrocki wręczył również odznaczenia Agnieszce Duczmal-Jaroszewskiej, Hannie Łukowskiej-Karniej i Lechowi Majewskiemu.

