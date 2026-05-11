Kto rządzi w PiS? Zaskakujące wyniki sondażu

W sondażu Opinia24 dla "Gazety Wyborczej" ankietowanych zapytano o to, czyj głos jest dziś najważniejszy w PiS.

42 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród osób, które wskazały konkretne nazwisko, najczęściej pojawiał się Jarosław Kaczyński – to 40 proc. Na Mateusza Morawieckiego wskazało 10 proc. badanych, zaś na Przemysława Czarnka – 7 proc.

Po odjęciu odpowiedzi "trudno powiedzieć", Jarosław Kaczyński zdobył 69 proc. wskazań, Mateusz Morawiecki – 18 proc., a Przemysław Czarnek 13 proc.

Wśród wyborców PiS Jarosława Kaczyńskiego wskazało 43 proc. respondentów. Przemysława Czarnka – 21 proc. badanych, a Mateusza Morawieckiego – 12 proc. 25 proc. nie umiało odpowiedzieć na to, czyj głos w PiS jest najważniejszy.

Po pominięciu odpowiedzi niezdecydowanych Jarosław Kaczyński ma wśród wyborców PiS 56 proc. wskazań, Przemysław Czarnek – 28 proc., zaś Mateusz Morawiecki – 16 proc.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Sondaż Opinia24 z 27-30 kwietnia, próba losowa, reprezentatywna 1002 dorosłych Polaków, metoda CATI i CAWI.

