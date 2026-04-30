Sondaż zaufania do polityków. Wynik Nawrockiego jest wymowny

W sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRIS na zlecenie Onetu najwyższy poziom zaufania uzyskał prezydent Karol Nawrocki – 24,4 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie mu ufa, a 24,7 proc., że raczej ufa. Prezydent poprawił swoje notowania względem wyników z marca o 2,8 pkt. proc. Jednocześnie 13,1 proc. badanych wskazało, że raczej mu nie ufa, a 28,5 proc. – że zdecydowanie nie ufa. Nawrocki jest jedynym politykiem, który zanotował więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych.

W przypadku premiera Donalda Tuska 17,9 proc. ankietowanych wyraziło zdecydowane zaufanie, a 21,3 proc. – umiarkowane. Brak zaufania zadeklarowało łącznie 53,2 proc. respondentów, w tym 39,8 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie ufam”.

Szef MSZ Radosław Sikorski uzyskał 19,3 proc. wskazań „zdecydowanie ufam” oraz 18,1 proc. „raczej ufam”, przy 50 proc. ocen negatywnych. Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki odnotował 12 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” i 24,8 proc. „raczej ufam”, natomiast łącznie 55,9 proc. badanych wyraziło wobec niego brak zaufania.

Wśród pozostałych polityków marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uzyskał 15,9 proc. wskazań „zdecydowanie ufam” i 19,4 proc. „raczej ufam”, przy 55 proc. ocen negatywnych.

Jak wypadł Kaczyński?

Władysław Kosiniak-Kamysz zanotował 12,8 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” i 20,5 proc. „raczej ufam”, a 48 proc. badanych zadeklarowało brak zaufania.

Jarosław Kaczyński uzyskał 17 proc. wskazań „zdecydowanie ufam” i 12,8 proc. „raczej ufam”, przy 56,3 proc. ocen negatywnych. Sławomir Mentzen odnotował 12,1 proc. i 15,5 proc. wskazań zaufania oraz 59,3 proc. braku zaufania, a Przemysław Czarnek – odpowiednio 12 proc. i 13,2 proc. wobec 62,1 proc. ocen negatywnych.

Adrian Zandberg uzyskał 21,2 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” i 28,5 proc. wskazań neutralnych, przy 43,6 proc. ocen negatywnych. Szymon Hołownia odnotował 18,2 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” i 20,6 proc. neutralnych, a 57,7 proc. badanych wyraziło wobec niego brak zaufania.

Najwyższy poziom braku zaufania odnotowali Grzegorz Braun – 45,2 proc. wskazań „zdecydowanie nie ufam”, Przemysław Czarnek – 42,4 proc. oraz Jarosław Kaczyński – 42,8 proc.

