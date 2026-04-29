Niepokojący sondaż dla Nawrockiego. Którym politykom ufają Polacy?

Z najnowszego badania CBOS wynika, że w kwietniu 2026 r. najwyższy poziom zaufania wśród polskich polityków odnotował Karol Nawrocki – deklaruje je 49 proc. badanych. Prezydent stracił jednak 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem CBOS. Jednocześnie 38 proc. respondentów wyraża wobec niego nieufność.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski (po 48 proc. zaufania). W przypadku Kosiniaka-Kamysza nieufność zadeklarowało 26 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc.), a wobec Sikorskiego – 31 proc (wzrost o 4 pkt. proc.).

Czwarte miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z wynikiem 45 proc. zaufania i 37 proc. nieufności. Tuż za nim plasuje się Donald Tusk – ufa mu 42 proc. badanych, a nie ufa 44 proc., co oznacza niemal równowagę ocen.

W dalszej części zestawienia znaleźli się m.in. Krzysztof Bosak (38 proc. zaufania, 32 proc. nieufności) oraz Włodzimierz Czarzasty (36 proc. zaufania, 34 proc. nieufności). Wyraźnie bardziej krytyczne opinie dominują wobec Sławomir Mentzen, któremu ufa 34 proc. respondentów, a nie ufa 43 proc.

Jak wypadają Morawiecki i Kaczyński?

Z badania wynika, że wysoki poziom nieufności utrzymuje się także wobec Mateusz Morawiecki (51 proc. nieufności) oraz Jarosław Kaczyński (58 proc.). Jeszcze wyższy odsetek negatywnych ocen odnotowano w przypadku Grzegorz Braun – 59 proc.

Relatywnie niski poziom rozpoznawalności dotyczy części polityków, takich jak Piotr Zgorzelski czy Miłosz Motyka, wobec których znaczący odsetek badanych deklaruje brak znajomości.

Jak Polacy oceniają pracę Sejmu?

37 proc. badanych dobrze oceniło działalność Sejmu w kwietniowym sondażu CBOS. To wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu z marcowym badaniem. Negatywną ocenę działalności izby wyraziło 48 proc. respondentów, o 5 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Zdania w tej sprawie nie miało 15 proc. ankietowanych, wobec 16 proc. w marcu.

CBOS poinformował, że w kwietniu oceny działalności Sejmu były lepsze niż miesiąc wcześniej. "Przybyło ocen dobrych (+6), a ubyło złych (-5)" – podano we wpisie opublikowanym przez ośrodek.

