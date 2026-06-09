Polacy gotowi poświęcić unijne pieniądze. Domagają się złagodzenia projektu Brukseli

Z najnowszego sondażu United Surveys wynika, że większość respondentów opowiada się za tym, aby Polska domagała się od Unii Europejskiej złagodzenia celów klimatycznych, nawet jeśli oznaczałoby to utratę części unijnych funduszy.

Łącznie 68,2 proc. badanych popiera takie rozwiązanie. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 38,9 proc. ankietowanych, a kolejne 29,3 proc. wybrało wariant "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów, w tym 16,1 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 7,3 proc. "zdecydowanie nie". Zdania w tej sprawie nie ma 8,4 proc. badanych.

Badanie pokazuje więc wyraźną przewagę zwolenników bardziej stanowczego podejścia Polski w sporze o unijną politykę klimatyczną nad przeciwnikami takiego rozwiązania.

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Najsilniejsze poparcie dla postulatu złagodzenia celów klimatycznych odnotowano wśród wyborców opozycji. W tej grupie aż 87 proc. respondentów opowiedziało się za takim rozwiązaniem, w tym 55 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 32 proc. "raczej tak". Przeciwników było jedynie 7 proc. – 5 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 2 proc. "zdecydowanie nie". Niezdecydowanych pozostawało 6 proc.

Wśród wyborców koalicji rządzącej opinie są znacznie bardziej podzielone. Poparcie dla żądania złagodzenia celów klimatycznych zadeklarowało 48 proc. badanych z tej grupy, z czego 16 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 32 proc. "raczej tak". Przeciwników było 46 proc. – 29 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 17 proc. "zdecydowanie nie". Zdania nie miało 6 proc. respondentów.

W grupie określonej jako "pozostali wyborcy" poparcie dla postulatu wyniosło 56 proc. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 40 proc. badanych, a "raczej tak" 16 proc. Przeciwnego zdania było 20 proc. respondentów, którzy wskazali odpowiedź "raczej nie". W tej grupie nie odnotowano odpowiedzi "zdecydowanie nie", natomiast aż 24 proc. ankietowanych nie miało wyrobionej opinii.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 22–24 maja 2026 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.

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