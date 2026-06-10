Czy Szwecja powinna przyjąć unijną walutę? Jasny wynik sondażu

Z opublikowanych w środę wyników sondażu Urzędu Statystycznego SCB wynika, że w razie referendum w Szwecji 52,1 proc. uprawnionych do głosowania opowiedziałoby się przeciwko wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty. Za zmianą waluty na unijną byłoby 28,7 proc. pytanych. 19 procent ankietowanych wskazało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Szwedzi nie chcą waluty euro

W zestawieniu z analogicznym sondażem z maja 2025 r. wzrósł odsetek przeciwników euro, natomiast zmalał udział procentowy zwolenników.

Szwecja przystąpiła do UE w 1995 r. i – w przeciwieństwie do Danii – nie wynegocjowała odstępstwa polegającego na zachowaniu własnej waluty. Szwedzi odrzucili jednak koncepcję wprowadzenie euro w plebiscycie w 2003 r. 55,9 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko unijnej walucie, a 42 proc. było na "tak".

Część polityków wciąż chce pozbyć się własnej waluty

W Szwecji kwestia wprowadzenia euro powróciła w marcu tego roku, gdy współrządząca krajem partia Liberałowie porozumiała się ze Szwedzkimi Demokratami w sprawie rozpisania w 2030 r. referendum w tej kwestii. Liberałowie są najbardziej pro-unijną formacją w szwedzkim parlamencie, a Szwedzcy Demokraci uważają, że środkiem wymiany powinna pozostać szwedzka korona.

Minister finansów Elisabeth Svantesson z liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej zapowiedziała publikację raportu korzyści z zamiany korony na euro. Dokument ten miałby ukazać się podczas przyszłej kadencji parlamentu. Kwestia euro nie jest wiodąca podczas kampanii przed wyborami do parlamentu Szwecji, zaplanowanymi na 13 września.

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