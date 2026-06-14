"Rosja boi się tego samolotu". Dowódca o sile F-35

W piątek trzy pierwsze F-35 wylądowały w Łasku. W uroczystym powitaniu wzięli udział prezydent oraz szef MON. Płk pilot Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, podkreśla, że nie są to zwykłe samoloty, a "zmiana generacyjna porównywalna z przejściem z techniki radzieckiej na zachodnią sprzed dwóch dekad".

– F-35 robi bardzo dużą różnicę. Federacja Rosyjska ma taką tendencję do opasania się, czyli do zbudowania takiego pierścienia nieprzekraczalnego dla nas. F-35 jest w stanie to zrobić – powiedział w podcaście "Didaskalia".

Pułkownik przytoczył konkretne przykłady bojowego zastosowania samolotu: izraelskie uderzenia na rosyjskie zestawy przeciwlotnicze "Pancyr" w Syrii, operację pojmania prezydenta Wenezueli oraz działania nad Iranem. – Oni są w stanie operować nad całym Iranem, jak chcą, gdzie chcą, mogą robić, co chcą – mówił o możliwościach koalicji dysponującej F-35.

"Rosja się boi"

Jak wskazał, efektem pozyskania przez Polskę samolotów, jest "odstraszanie przez karę" i "odstraszanie przez obserwację". – Pojawia się pewien strach, pewien dylemat, którego do tej pory [Rosjanie] nigdy nie mieli – ocenił. Dodał, że dowody tego strachu można znaleźć na nieformalnym kanale sił powietrznych Rosji na Telegramie o nazwie "Fighter Bomber". – Federacja Rosyjska boi się tego samolotu – powiedział.

Płk Duda szczegółowo wyjaśnił, czym F-35 różni się od F-16 – chodzi o tzw. sensor fusion, czyli "fuzję danych ze wszystkich czujników, których jest tak wiele, że człowiek nie byłby w stanie ich samodzielnie przetworzyć". – Istota ludzka jest już ograniczeniem. W tym systemie człowiek ludzki nie jest w stanie przetworzyć jednocześnie takiej dawki informacji, jaką jest w stanie zebrać samolot – tłumaczył gość Patrycjusza Wyżgi.

Komputer syntetyzuje dane i podaje pilotowi zwięzły obraz sytuacji, skracając czas decyzji. W kokpicie F-16 pilot zarządza kilkoma monitorami. W F-35 jest jeden duży ekran – "telewizor", na którym wyświetlane są tylko te informacje, które pilot sam skonfiguruje pod daną misję. Samolot nie tylko zbiera dane, ale i przekazuje je innym elementom systemu: lądowym, morskim, kosmicznym. – Im większa dynamika przekazywania informacji, tym jesteśmy w stanie osiągnąć sukces szybciej niż nasz przeciwnik – mówi wojskowy.

Pułkownik zdementował też krążące spekulacje, jakoby istniała możliwości zdalnego wyłączenia polskich F-35 przez Stany Zjednoczone. Nazwał krążące w tej sprawie narracje "skrajnie nieprawdziwymi". – To jest właśnie działalność Federacji Rosyjskiej, która sieje ferment i dezinformację osłabiającą morale – ostrzegał.

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