Bułgarska lekcja

Dodatkowo Bruksela zdecydowała właśnie, że nie puści Sofii płazem skokowego wzrostu deficytu budżetowego

T ego jeszcze w historii Unii Europejskiej nie było. 1 stycznia 2026 r. – mimo sprzeciwu mniej więcej połowy mieszkańców – Bułgaria z hukiem porzuciła narodową walutę i przy dźwięku fanfar wprowadziła unijną walutę. Teoretycznie dołączenie do unii walutowej to synonim stabilności gospodarczej i finansowej, ponieważ dany kraj musi spełniać określone warunki nazywane „kryteriami konwergencji”.