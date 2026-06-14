Wypadek drogowy. Jednym z aut jechał Czarnek

"Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek był pasażerem auta, które miało wypadek. W auto, którym podróżował polityk Prawa i Sprawiedliwości, wjechał inny samochód" – poinformował portal Niezależna.pl. Czarnek jechał z kierowcą w stronę Lublina.

Informację potwierdził rzecznik PiS. " Tak, rzeczywiście doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek (nie był kierowcą)" – napisał Rafał Bochenek.

"Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało" – przekazał rzecznik.

Wiadomo, że politykowi nic się nie stało, jednak samochód miał zostać poważnie uszkodzony. "Na badania do szpitala zabrana została pasażerka samochodu, który spowodował kraksę, jak również asystentka Przemysława Czarnka. Na miejscu wciąż trwają czynności policyjne" – informuje Niezależna.pl. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w miejscowości Smulsko w powiecie tureckim. Według policji kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Volkswagenem.

Kalisz: PiS prezentuje "plan Czarnka"

W niedzielę pod hasłem "Przebudzenie", z mieszkańcami Kalisza spotkali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes partii, kandydat na premiera Przemysław Czarnek. – Te słowa, które tutaj dzisiaj padną, to będzie początek drogi, która musi się skończyć jednym – podjęciem wielkiego wysiłku, by te wybory wygrać, by ci ludzie, którzy oszukują, którzy służą obcym interesom, którzy dzisiaj rządzą Polską zostali odsunięci, by powstał dobry rząd, dobry, prawdziwy polski rząd. Te słowa, które tutaj dzisiaj padną pana profesora, to będzie początek drogi, początek drogi, która musi się skończyć zwycięstwem – powiedział na początku Kaczyński.

Przemysław Czarnek zaprezentował pierwsze trzy punkty swojego programu. To wyjście Polski z systemu ETS, program "srebrna praca" dla emerytów oraz podniesienie II progu podatkowego.





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