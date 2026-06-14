Burza o biało-czerwony pasek

Nie planuję takich zmian, bo też szkoła jest po to, żeby się młodzież uczyła, zdobywała wiedzę i zdobywała osiągnięcia. Pasek jest nagrodą za wysoką średnią” – zadeklarowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, pytana o pomysł likwidacji biało-czerwonego paska (potocznie nazywanego czerwonym paskiem) na świadectwach szkolnych. Uczniowie, by otrzymać takie świadectwo, muszą mieć średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75 i zachowanie minimum bardzo dobre. Ci, którym się to udało, mogli liczyć na darmowego loda w pszczyńskiej Lodziarni pod Dębami.