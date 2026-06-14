Burza o biało-czerwony pasek

Interwencja rzecznik praw dziecka Moniki Horny-Cieślak w pszczyńskiej lodziarni, rozdającej za darmo lody najlepszym uczniom, ożywiła dyskusję na temat wyróżnień na świadectwach. Działanie RPD wygląda na podyktowany ideologią woke absurd
Nie planuję takich zmian, bo też szkoła jest po to, żeby się młodzież uczyła, zdobywała wiedzę i zdobywała osiągnięcia. Pasek jest nagrodą za wysoką średnią” – zadeklarowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, pytana o pomysł likwidacji biało-czerwonego paska (potocznie nazywanego czerwonym paskiem) na świadectwach szkolnych. Uczniowie, by otrzymać takie świadectwo, muszą mieć średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75 i zachowanie minimum bardzo dobre. Ci, którym się to udało, mogli liczyć na darmowego loda w pszczyńskiej Lodziarni pod Dębami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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