"Dobra szkoła - silna Polska". Warszawa: Protest przeciw reformie edukacji MEN

Przedstawiciele środowisk rodzicielskich, nauczycielskich i związkowych skupieni w Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły – Polacy zatroskani o kształt polskiej edukacji zgromadzili się w niedzielę pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podczas manifestacji pod hasłem „Dobra szkoła – silna Polska!”.

Uczestnicy protestowali przeciwko realizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie – deformie „Kompas Jutra” oraz zmianom wdrażanym przez minister edukacji Barbarę Nowacką. Sprzeciw budzi m.in.: realizacja zawetowanej przez Prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o prawie oświatowym przy użyciu rozporządzeń, wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej od 1 września 2026 r., usuwanie z programów nauczania bohaterów narodowych, kanonu lektur i drastyczne cięcia w podstawach programowych innych przedmiotów. Polskie szkoły zmieniają się w placówki opiekuńcze dbające przede wszystkim o dobrostan uczniów. Organizatorzy obserwują postępującą psychologizację szkoły oraz wprowadzanie treści ideologicznych, które są sprzeczne ze światopoglądem wielu rodziców.

Manifestację otworzył Paweł Ozdoba ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Następnie prowadzący wydarzenie Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności”, oraz Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi zaprosili na scenę pierwszego mówcę prof. Jana Żaryna. Historyk zwrócił uwagę na znaczenie edukacji patriotycznej i zagrożenia związane z jej ograniczaniem w polskiej szkole. Uczestnicy wspólnie wyrecytowali także „Katechizm Dziecka Polskiego”.

Głos z Kancelarii Prezydenta

W imieniu Prezydenta RP Karola Nawrockiego głos zabrała Barbara Socha, doradca Prezydenta RP oraz przewodnicząca Rady Rodziny i Demografii. Odczytany został osobisty list skierowany do uczestników manifestacji przez pana Prezydenta. W przesłaniu do rodziców i nauczycieli Karol Nawrocki podkreślił znaczenie szkoły jako instytucji odpowiedzialnej za przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wzmacnianie wspólnoty narodowej i wyraził swoją solidarność ze zgromadzonymi pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Podczas kolejnych wystąpień przedstawiciele środowisk nauczycielskich, rodzicielskich i eksperckich krytycznie oceniali kierunek zmian proponowanych przez MEN. Polonistka Hanna Dobrowolska z Ruchu Ochrony Szkoły ostrzegała przed obniżaniem poziomu nauczania w zakresie języka polskiego w tym przed analfabetyzacją uczniów oraz ich wynaradawianiem. Nauczycielka języka angielskiego Agata Rabsztyn mówiła o konsekwencjach reform dla jakości kształcenia i upadku autorytetu nauczyciela.

Rodzice chcą wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami

Znaczną część debaty poświęcono zagadnieniom związanym z rolą rodziców w procesie wychowania. Elżbieta Lachman z Polskiego Forum Rodziców krytykowała wdrażanie tzw. oceny funkcjonalnej i pojęcia dobrostanu, określając je jako elementy ideologizacji systemu edukacji. Z kolei Mirosława i Marek Chmielewicz z Ruchu Światło-Życie przedstawili świadectwo rodziców zaangażowanych w wychowanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Towarzyszyli im na scenie pani Anna i pan Michał z pięciorgiem dzieci, które pięknie zdały egzamin ze znajomości Katechizmu Dziecka Polskiego.

Wątki prawne poruszył mec. Marek Puzio z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który mówił o prawie szkół do zachowania autonomii oraz współpracy z rodzicami przy ustalaniu zasad obowiązujących uczniów. Rodzice zostaną wyposażeni w oświadczenia rodzicielskie umożliwiające im przeciwstawienie ideologizacji ich dzieci w polskich szkołach szczególnie podczas edukacji zdrowotnej.

Edukacja zdrowotna. Mówią "nie"

Jednym z głównych tematów wydarzenia była planowana edukacja zdrowotna. Dr Zbigniew Barciński ze Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” przekonywał, że proponowane zmiany prowadzą do marginalizacji edukacji prorodzinnej. Publicysta Jan Pospieszalski wskazywał na ideowe źródła współczesnych koncepcji edukacyjnych, natomiast Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina apelowała o odrzucenie rozwiązań, które – jak mówiła – osłabiają rolę rodziny i rodzicielstwa w procesie wychowania.

W trakcie manifestacji głos zabrali również Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty, który podkreślał związek edukacji z sytuacją demograficzną państwa, oraz Piotr Janowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, zwracający uwagę na ograniczanie obecności treści religijnych w szkołach.

Uczestnicy wydarzenia przyjęli także apel skierowany do Prezydenta RP o podjęcie działań na rzecz ochrony polskiej szkoły przed rozwiązaniami, które – zdaniem organizatorów – mogą osłabić poziom nauczania, ograniczyć prawa rodziców i zmienić wychowawczy charakter edukacji.

„Dobra szkoła jest fundamentem silnego państwa. Od jakości edukacji zależy przyszłość Polski, jej potencjał gospodarczy, demograficzny i kulturowy” – podkreślali wielokrotnie uczestnicy manifestacji.

Oficjalnego zamknięcia zgromadzenia dokonał Paweł Ozdoba. Wydarzenie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem protest songu „Stop, stop likwidacji przez Nowacką edukacji”, który stał się nieformalnym hymnem manifestacji.