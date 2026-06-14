"Nie cenię jej". Richardson krytycznie o koleżance z branży

Kilka miesięcy temu związana przez lata Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do prowadzenia śniadaniowego programu TVP2 "Pytanie na śniadanie".

W rozmowie z Wiktorem Słojkowskim Monika Richardson odniosła się do powrotu Woźniak-Starak na antenę. Prezenterka przypomniała, dlaczego koleżanka z branży została zwolniona z TVP w 2012 roku – musiała pożegnać się z programem nie tylko z powodu głośnej wpadki na żywo, gdy przyznała się do palenia pewnej substancji. – Drugi aspekt, o którym nie wszyscy pamiętają — były w kuchni jakieś produkty i woda się gotowała, a ona podeszła i mówi: "Czy to jest woda z Lourdes?". Za takie rzeczy się leciało! Ale teraz już jest na pewno bardzo grzeczna i nie mówi brzydkich słów – komentowała ironicznie Monika Richardson.

Była prowadząca "Pytania na śniadanie" nie kryła, że nie ceni Agnieszki Woźniak-Starak jako dziennikarki. – Agnieszka jest bardzo fajna, to znaczy jest ładna, ma piękny głos (…). Ja akurat jej uszczypliwości nie lubię (…). Ja jej nie cenię jako dziennikarki. Właśnie dlatego, że jest uszczypliwa, nie mając do tego prawa – podkreśliła Richardson w podcaście.

Dalej stwierdziła: – Jest osobą bezdzietną, wdową. Ja rozumiem, że jest wdową i to ją gdzieś tam uprawomocnia, ale robi uwagi na temat rzeczy, o których nie ma pojęcia. Nie uważam, że to jest uprawnione. Natomiast lubię na nią patrzeć, lubię jej słuchać w sensie estetycznym. I ja myślę, że Telewizja Polska w tej chwili na takie osoby stawia, żeby były ładne.

Kim jest Monika Richardson?

Monika Richardson w TVP pracowała od lat 90. prowadząc wiele programów, w tym popularny show "Europa da się lubić". W 2011 r. rozstała się z TVP i przeszła do kanału TTV. Po dwóch latach wróciła do telewizji publicznej i do 2019 r. współprowadziła "Pytanie na śniadanie", a także reaktywowaną przez TVP2 "Europę da się lubić". Razem z Michałem Olszańskim, w maju 2019 r., poprowadziła słynny wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Jesienią została odsunięta od programu i zniknęła z mediów publicznych.

Obecnie Richardson określa siebie jako "drobna przedsiębiorczyni, celebrytka i influencerka". Prowadzi na YouTube kanał "Monika Richardson zaprasza", gdzie prowadzi rozmowy z gośćmi. U Richardson byli m.in. Maciej Orłoś, Katarzyna Bonda i Prof. Jan Hartman.