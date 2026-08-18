Śmierć podczas wesela. Policjant zwolniony ze służby

W sobotę 15 sierpnia przed godz. 23:00 policjanci z Wadowic interweniowali wobec agresywnego 38-latka, który zakłócał przyjęcie weselne. Mężczyzna nie był znany uczestnikom wesela. Okazało się, że był to gość hotelu, w którym odbywało się przyjęcie. Przed przyjazdem funkcjonariuszy doszło do bójki pomiędzy 38-letnim mieszkańcem powiatu wyszkowskiego a kilkoma gośćmi weselnymi.

Według relacji małopolskiej policji, podczas interwencji 38-latek był agresywny i nie stosował się do poleceń mundurowych. "W trakcie obezwładniania utracił czynności życiowe w związku z czym policjanci przystąpili do resuscytacji przywracając mu funkcje życiowe. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe, gdzie zmarł po kilku godzinach" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Policjant zwolniony po bójce na weselu

W związku ze zdarzeniem do tej pory zatrzymano siedem osób. Sześć z nich usłyszało zarzut z art. 158 par. 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środki wolnościowe.

Wszystkie te osoby nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień. Wśród tych osób był funkcjonariusz policji z Garnizonu Małopolskiego. Informację tę potwierdziła w rozmowie z serwisem Kraków dla Was asp. Agnieszka Petek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Podkom. Iwona Szelichiewicz z biura prasowego KWP w Krakowie poinformowała o zwolnieniu policjanta ze służby ze skutkiem natychmiastowym. Funkcjonariusz miał 19-letni staż pracy.

We wtorek prokuratura przekazała, że wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczyły zgon na skutek pobicia. Muszą zostać jednak przeprowadzone dodatkowe badania, także pod kątem toksykologicznym. Dopiero po nich biegli będą mogli dokładnie określić przyczyny zgonu 38-latka. Jednocześnie policja prowadzi wewnętrzne postępowanie odnośnie prawidłowości przebiegu interwencji.

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