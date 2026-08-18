Ciało rosyjskiego opozycjonisty znalezione w mieszkaniu w Warszawie

Informację o znalezieniu zwłok Siergieja Własienki przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. – Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych osób – zaznaczył prokurator, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W mieszkaniu na warszawskim Mokotowie trwają oględziny. W lokalu znajdowała się dokumentacja medyczna zmarłego. Na środę zaplanowano sekcję zwłok, a także przeprowadzenie dodatkowych badań specjalistycznych, w tym toksykologicznych.

Siergiej Własienko. Kim był?

PAP, powołując się na niezależne media rosyjskie, podała, że Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji, gdzie pozostała jego żona. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Własienko wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo posługiwał się wizą turystyczną, a następnie uzyskał azyl polityczny.

Siergiej Własienko był członkiem Kongresu Deputowanych Ludowych. Organizacja zrzesza byłych deputowanych, którzy dzisiaj opowiadają się przeciwko władzy Władimira Putina. Jednym z jej inicjatorów był mieszkający na Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew. Kongres powstał jesienią 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, w odpowiedzi na ogłoszoną przez Władimira Putina mobilizację, masowe represje i wywołaną nimi falę emigracji. Organizacja uważa się za "posiadający legitymizację społeczną parlament Rosji". Podczas pierwszego posiedzenia rosyjscy opozycjoniści przyjęli deklarację uznającą Putina za uzurpatora władzy w Federacji Rosyjskiej. Domagają się powrotu do konstytucji z 1993 r. i przeprowadzenia lustracji. W kwietniu 2023 r. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała kongres za "organizację niepożądaną".

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